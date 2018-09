Waarom het zo stil is rond de Nintendo NX

“Dat is waarom we momenteel niets kunnen delen en ik wil niet reageren op andere bedrijven. Als het enkel een kwestie was van de vooruitgangen in technologie te volgen, dan zouden dingen een stuk sneller verschijnen,” laat Miyamoto weten aan Associated Press.

Aan welk idee Nintendo werkt, blijft voor alsnog een raadsel. Oorspronkelijk was het trouwens de bedoeling om de Nintendo NX eerder uit te brengen, maar dit werd veranderd om meer sterker titels beschikbaar te hebben bij de lancering. Zo zal de nieuwe The Legend of Zelda: Breath of the Wild zowel voor de Wii U als de NX verschijnen.