Man op straat doodgestoken in Hoogvliet

HOOGVLIET - In de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is maandag een man overleden, nadat hij even daarvoor was neergestoken op straat. De man werd op de Klencke neergestoken. Reanimatie mocht niet meer baten, zo meldt de politie.