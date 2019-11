Astronaut bestuurt maankarretje in Bollenstreek

In een hangar op het voormalige vliegveld Valkenburg snort een robotwagentje over een parcours. Het wagentje wordt vanuit het ruimtestation ISS bestuurd door een astronaut. Ⓒ Michel van Bergen

Katwijk - Jessica Grenouilleau kan haar geluk niet op in een hangar op het voormalige vliegveld Valkenburg. „Dit is nog nooit gedaan. Echt, dit is een enorme prestatie”, lacht de expert breeduit, terwijl achter haar een robotwagentje over een parcours snort en een steen oppakt. Klinkt simpel, maar het is het resultaat van tien jaar teamwork.