Opgestapte Britse minister die zoent met medewerker voor camera ’zou erin zijn geluisd’

De getrouwde Hancock moest het veld ruimen omdat op gelekte camerabeelden te zien was dat hij een medewerkster zoende. Hij hield zich daarmee niet aan de coronarichtlijnen van de overheid, die mensen had voorgeschreven afstand te houden van mensen die niet tot hun huishouden behoren.

Zwakke plek

Naast de affaire zorgde ook de aanwezigheid van een camera in het ministeriële kantoor voor veel discussie. Minister van Justitie Robert Buckland zei deze week tegen Sky News dat veel collega’s zich nu ongetwijfeld de vraag stellen of ook in hun kantoren dergelijke apparaten aanwezig zijn.

De Evening Standard schrijft dat de camera in het kantoor van Hancock eigenlijk was bedoeld om een glazen deur en balkon in de gaten te houden. Dat zou een zwakke plek zijn geweest in de beveiliging. De zoenende Hancock stond echter bij een andere deur.

Uit intern onderzoek moet blijken of de camera per ongeluk is gedraaid tijdens een renovatie of dat sprake was van opzet. Bronnen zeggen tegen de krant dat wordt uitgegaan van dat laatste scenario. „We denken allemaal dat Matt Hancock er hier is ingeluisd.”

Excuses niet genoeg

Het ministerie van Hancock wilde niet inhoudelijk reageren. Het departement bevestigde wel dat veiligheidsprocedures tegen het licht worden gehouden. De krant schrijft dat de camerabeelden niet naar de politie of overheidspersoneel gingen, maar naar een particulier bedrijf.

Hancock had nog een vergeefs poging gedaan zijn baan te houden. Hij bood excuses aan, maar dat bleek onvoldoende. Er zouden zeker tachtig parlementariërs van zijn Conservatieve Partij hebben aangedrongen op zijn vertrek. Ook onder burgers ontstond grote verontwaardiging.

De opvolger van Hancock hoeft vermoedelijk niet te vrezen voor dergelijke lekken. De nieuwe minister Sajid Javid zei dat de camera inmiddels is uitgezet.