Drukte op de weg door evenementen

Op de Brouwersdam is vrijdag en zaterdag het jaarlijkse muziekspektakel Concert at Sea. De Brouwersdam in de N57 tussen Ouddorp en Port Zélande is dan in beide richtingen afgesloten. Het verkeer moet omrijden via de N59.

Tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf zaterdagavond tot zondagmorgen vroeg de Houtribdijk in beide richtingen dicht voor het wielrennen. De omleidingsroute is via Amsterdam.

Op de wegen ten zuidoosten van Amsterdam wordt het zaterdagavond druk met bezoekers aan dancefestival Sensation in de ArenA. Vooral op de A1 tussen Diemen en Muiden, op de A2 bij Ouderkerk aan de Amstel en op de A9 bij Diemen wordt het dringen.