’Nederlands stel (62 en 50) opgepakt in Spanje na vondst drugsboerderij’

Dat melden meerdere Spaanse media op basis van de politie, die beelden van de locatie en de drugsvangst heeft vrijgegeven. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon zondag nog niet aangeven of het bekend was met de kwestie en of de twee verdachten consulaire bijstand krijgen.

De Nederlandse man van 62 en zijn echtgenote van 50 kwamen volgens de berichten al in december in het vizier van de politie nadat bleek dat er voor een slordige 20.000 euro aan elektriciteit illegaal was afgetapt. Dat was in de plaats Aspe, een gemeente in de Spaanse provincie Alicante waar zo’n 20.000 mensen wonen.

’Vaker veroordeeld’

De Guardia Civil van Alicante stelde een onderzoek in en ontdekte dat de enorme, onbetaalde stroompiek afkomstig was van een grote parkeerplaats in Aspe, aan de Costa Blanca, waar vooral vrachtwagens stonden. De parkeerplaats was in het bezit van een Nederlander die volgens Spaanse media in het verleden al vaker voor drugsdelicten zou zijn veroordeeld.

Rechercheurs zagen ter plaatse stroomkabels die naar twee koelopleggers leidden en naar een grote container die normaal gebruikt wordt voor industrieel gebruik. De Nederlandse eigenaar kon, zo wordt gemeld, niet verklaren waar de stroomkabels voor werden gebruikt en hoe het kon dat er voor 20.000 euro aan elektriciteit was verbruikt.

Lees verder onder de foto.

Marihuanaplanten

Daarop werd besloten de container en vrachtwagens met onder andere een slijptol te openen. Agenten zagen dat ze vol zaten met marihuanaplanten. Nadat er al meteen ruim 1300 cannabis sativa-planten werden aangetroffen, zagen de rechercheurs ook dat er tal van apparatuur aanwezig was om wietplantages draaiende te houden. Ze repten van een ware drugsboerderij.

Er werden – zo laten ook foto’s van de Guardia Civil zien – ventilatie-apparatuur, halogeenlampen, irrigatiesystemen en koelinstallaties aangetroffen die allemaal met het publieke stroomnet waren verbonden. Het Nederlandse echtpaar werd opgepakt op verdenking van illegaal stroomverbruik en ’misdaden die de volksgezondheid schaden’, ofwel de teelt en handel in drugs.

Lees verder onder de foto.

Onderzoek

De verdachten zijn voorgeleid voor de rechtbank in Novelda en hangende het onderzoek op vrije voeten gekomen. De Spaanse politie voert een offensief om de vele hoeveelheden drugs in het land tegen te gaan. Met ’operatie-Miller’ hopen de autoriteiten de belangrijkste producenten en handelaren aan te pakken.

Vooral aan de kustregio’s is drugsteelt- en handel een groot probleem, meldt de Guardia Civil. Vaak zijn er buitenlanders bij betrokken. Alicante is bij veel landgenoten populair: heel wat landgenoten hebben er een eerste of tweede huis en gaan er op vakantie.