Action stopt met omstreden kleurstoffen

Als een van de kleurstoffen onder de nummers E102, E104, E110, E122, E124 of E129 in een product zit, zou op de verpakking het volgende moeten staan: 'Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden'. De kleurstoffen worden wel de 'Southampton Six' genoemd, omdat onderzoek van de universiteit in die Engelse stad uitwees dat ze hyperactiviteit bij kinderen kunnen veroorzaken.

Xenos haalde vorige week snoep en frisdrank uit de schappen waar helemaal geen veiligheidswaarschuwing op stond. Het bedrijf weigert echter om helemaal te stoppen met de verkoop van producten waar de betreffende kleurstoffen in zitten.

Vorig jaar had Albert Heijn al toegezegd eind 2016 te stoppen met de kleurstoffen. Lidl had dit al eerder uit eigen beweging gedaan.

,,Risico’s nemen met de gezondheid en schoolprestaties van kinderen, enkel om een aantrekkelijk kleurtje aan een ongezond product te geven, daar ergeren wij ons groen en geel aan. Fijn dat steeds meer bedrijven dat met ons eens zijn'', aldus foodwatch.