LIVE | Den Haag nieuwe coronabrandhaard

Het coronavirus grijpt weer om zich heen, en vooral in en rond Den Haag stijgt het aantal besmettingen de laatste paar dagen snel. Haaglanden heeft nu meer besmettingen dan Rotterdam-Rijnmond en steekt Amsterdam-Amstelland naar de kroon.

In de zes dagen van maandagochtend tot zondagochtend steeg het aantal besmettingen in Nederland met 4086. Dat is aanzienlijk meer dan in dezelfde periode een week eerder.

In de regio Haaglanden werden de afgelopen dagen 685 positieve tests geregistreerd. Van die nieuwe coronapatiënten kwamen 439 uit de gemeente Den Haag. Verder telde Delft 89 nieuwe besmettingen, Zoetermeer 51 en de gemeente Leidschendam-Voorburg 40. De Veiligheidsregio Haaglanden liet donderdag al weten dat opvallend veel mensen in cafés en restaurants besmet zijn geraakt. Meerdere etablissementen zijn daarom gesloten.

Amsterdam-Amstelland is koploper met 721 nieuwe besmettingen, waarvan 638 in Amsterdam zelf. Het aantal besmettingen in Rotterdam-Rijnmond steeg met 583. Daaronder waren 423 gevallen in Rotterdam zelf. In de provincie Utrecht werden 349 mensen positief getest en in Midden- en West-Brabant kwamen 212 besmettingen aan het licht.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg van maandag tot zondag met 33. In Amsterdam werden zes mensen in een ziekenhuis opgenomen, in Rotterdam vier en in Utrecht drie. Negentien mensen overleden. Onder hen zijn twee Rotterdammers, twee inwoners van Zaanstad en twee mensen uit Capelle aan den IJssel.

