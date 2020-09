LIVE | Provincie Antwerpen van oranje naar geel

Het reisadvies voor de provincie Antwerpen is bijgesteld. De kleurcode is aangepast van ’oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ’geel’ (let op, veiligheidsrisico’s). De stad Antwerpen blijft op oranje staan.

„Het is niet meer nodig om na een verblijf in de provincie Antwerpen (met uitzondering van de stad Antwerpen) bij terugkeer in Nederland in quarantaine te gaan.

De Belgische overheid adviseert reizigers uit Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Limburg om zich bij aankomst in België preventief te laten testen en 14 dagen in België in zelfquarantaine te gaan. Bij een verblijf van langer dan 48 uur in België, moet een Passenger Locator Form ingevuld worden.

Eind juli was het reisadvies voor de provincie Antwerpen bijgesteld naar oranje omdat het aantal coronabesmettingen daar fors was gestegen.

