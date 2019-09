Grondtest Boeing 777X mislukt: vrachtdeur springt open

Dat gebeurde in de fabriek in Everett, even ten noorden van Seattle. Volgens een Boeing-medewerker gaf dat een ’enorme klap en was het alsof de grond bewoog’. De test werd uitgevoerd op een van de twee toestellen die speciaal voor grondtests zijn gebouwd. Deze zullen nooit het luchtruim kiezen en worden onderworpen aan krachten die veel groter zijn dan de krachten bij ’normaal gebruik’.

Of het incident gevolgen heeft voor de eerste vlucht van de 777X, is nog niet bekend. Wel moet de 777X de uitgevoerde test met goed gevolg doorstaan voordat het vliegtuig gecertificeerd wordt.

Het ontwikkelprogramma aan de 777X liep al eerder vertraging op door problemen met de nieuwe GE-9X-motor. Daardoor zal de eerste 777X zeker niet dit jaar nog zijn eerste vlucht maken.