Aanhangers Trump de straat op: ’Stop het stelen’

„Ik denk dat ze veel te vroeg zijn”, zei de 77-jarige Donna McCollum in Phoenix (Arizona), waar honderden pro-Trump-betogers de straat opgingen. „Het kiescollege moet beslissen. En dat is nog niet gebeurd. Er is hier veel fraude. Het moet helemaal opnieuw worden gedaan of er moet een hertelling komen.”

Twee nieuwsorganisaties hebben de Democraat Joe Biden als winnaar aangewezen in Arizona, maar andere media durven dat nog niet aan. „Kijk naar al deze mensen”, zei McCollum. „Het is niet mogelijk dat Biden heeft gewonnen in Arizona.” Biden heeft overigens ook zonder Arizona voldoende kiesmannen om de verkiezingen te winnen.

Het protest in Phoenix. Ⓒ AP

Media riepen Biden tot winnaar uit nadat ze hadden vastgesteld dat hij niet meer kon verliezen in Pennsylvania. Daar verzamelden zich tientallen Trump-fans bij een conferentiecentrum in Philadelphia, waar stemmen worden geteld. De 52-jarige Sophia Rotunno zei dat de Democraten niet toestaan dat eerlijke verkiezingen worden gehouden. „Daarom vind ik dat het aan de rechter moet worden voorgelegd.”

Feest

In Atlanta (Georgia) gingen aanhangers van zowel Trump als Biden de straat op. Sommige Biden-supporters waren gewapend, maar geweld bleef uit. De protesten van Trump-kiezers lijken relatief klein in vergelijking met de grootschalige festiviteiten van aanhangers van Biden. Die gaan in meerdere steden feestend de straat op.

Er verzamelden zich ook honderden betogers in Lansing, de hoofdstad van Michigan. Die belangrijke ’swing state’ ging bij de presidentsverkiezingen in 2016 nog naar Trump, maar dit jaar kreeg de Democraat Biden er de meeste stemmen.

’Vreedzaam knokken’

De 51-jarige Shannon Morris zei in Phoenix te zullen „knokken” voor Trump, maar benadrukte dat ze dat op een vreedzame manier wil doen. „Ik denk dat Trump knokte voor ons land. En ik zal voor hem knokken”, stelde ze. „Niet op een ongepaste manier. Op een vreedzame, goede en eerlijke manier. Ik wil dat mijn stem wordt gehoord. Het is fout om verkiezingen te winnen door te frauderen.”