Premium Het beste van De Telegraaf

Grootste deel van bevolking nu immuun ’Licht steeds feller aan einde lange coronatunnel’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Er komen steeds meer bedden vrij op de corona-afdelingen van de ziekenhuizen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Er gloort licht aan het einde van de lange coronatunnel. Althans, daar lijkt het sterk op. Voor het eerst in lange tijd is er een daling van het aantal besmettingen te zien en ook het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis werd opgenomen nam af.