Blaffende hond houdt hele buurt in Middelburg wakker, politie neemt dier mee naar bureau

Premium Financieel

'Hulp leger op Schiphol had deel ellende kunnen voorkomen'

Hoeveel vakantieleed had kunnen worden voorkomen, weet Schiphol ook niet. Maar uit het feit dat na een keihard nee in juni de luchthaven opnieuw in september vroeg om hulp in legeruniform, blijkt dat men de inzet goed kon gebruiken. „Het had zeker een deel van de ellende kunnen voorkomen.”