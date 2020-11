Afscheidscadeau Sharon Dijksma: Noord/Zuidlijn tot voorbij Schiphol

Sharon Dijksma: „Je ziet partijen die vragen om een miljard, wij komen met een miljard.” Ⓒ René Bouwman

Amsterdam - De Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma heeft vlak voor zij het burgemeestersambt in Utrecht vervult, één miljard euro verzameld waarmee zij de Noord/Zuidlijn van Amsterdam-Zuid wil doortrekken naar Schiphol en Hoofddorp én een directe verbinding tussen station Sloterdijk en Amsterdam Centraal. Het afscheidscadeau van Dijksma is „een aanbod dat moeilijk is af te slaan”, zo zegt ze tegen De Telegraaf.