Nijmeegse universiteit richt ’huilkamer’ in voor gestresste studenten

In de kamer op de tweede etage zullen voldoende tissues liggen. Ook hangt er een spiegel zodat de uitgehuilde studenten hun mascara weer bij kunnen werken, zo laat de universiteit aan De Gelderlander weten. „Je moet het vooral zien als een luchtige actie in deze tentamentijd. Op verzoek van studenten is deze kamer er gekomen”, zegt een woordvoerster van de Radboud Universiteit tegen de regionale krant.

Gele post-itbriefjes

„Bedoeling is dat studenten er met elkaar in gesprek gaan over de tentamentijd en elkaar opvrolijken. We geven er wel duidelijk aan dat als zij écht grote problemen hebben, ze naar de studentenpsycholoog kunnen stappen”, vervolgt de woordvoerster. Emoties kunnen tevens van zich af geschreven worden op de gele post-itbriefjes die klaarliggen.

De huilkamer is alleen deze tentamenweek tot en met vrijdag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. „Is het een succes, zetten we het een andere tentamenperiode wellicht weer op.”