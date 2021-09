Problemen Corona-app verholpen, groen vinkje laat op zich wachten

Een groep mensen die hun eerste vaccinatie in een ander EU-land hebben gekregen en hun tweede prik bij een GGD kan geen QR-code krijgen in de app. Binnenkort kan dat wel. Deze mensen moeten dan een webformulier invullen, dat te vinden zal zijn op de website coronacheck.nl en de website van de Rijksoverheid. Als alle gegevens kloppen krijgen de gevaccineerde mensen via een beveiligde e-mail de QR-code. Wanneer deze oplossing beschikbaar is, is nog onduidelijk.

Het zou aanvankelijk op 25 september geregeld zijn, maar de oplossing heeft „om juridische redenen” vertraging opgelopen, aldus een woordvoerder van GGD GHOR Nederland. Dat heeft te maken met de informatie die uit het buitenland moet komen. De GGD’en zijn verantwoordelijk voor het aanleveren voor de vaccinatiedata bij de CoronaCheck-app. Het ministerie van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de werking van de app zelf.

Daarnaast zijn er ook mensen die bij een andere plek dan de GGD recent positief zijn getest op het virus. Zij hebben recht op een zogenoemd ’herstelbewijs’, waarmee ze ook een groen vinkje kunnen krijgen in de app, maar dat werkt nog niet voor iedereen. Deze groep moet volgens de GGD ook het webformulier invullen om op die manier alsnog een QR-code te krijgen. Wanneer de oplossing voor hen gereed is, moet ook nog duidelijk worden.

Vanaf komend weekend is het coronatoegangsbewijs op veel meer plekken verplicht. Wie geen vaccinatie- of een herstelbewijs kan tonen moet zich laten testen om bijvoorbeeld de kroeg of het theater in te komen.