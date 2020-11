RIVM geeft 'stookalert' voor zeven provincies

Het stookalert geldt voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Het RIVM wijst erop dat er meer mensen thuis zijn door de coronacrisis. „Houd rekening met elkaar in deze tijd”, aldus het instituut.

Het RIVM begon vorig jaar met de waarschuwing tegen het stoken van hout bij windstil en mistig weer. In 2019 is er ongeveer tien keer een waarschuwing uitgedaan, waaronder een landelijk alert tijdens de jaarwisseling. Mensen kunnen het stookalert ook via de telefoon of op hun mail ontvangen.

De waarschuwing die donderdag is gegeven geldt volgens het RIVM tot in de nacht. Daarna gaat het harder waaien, waardoor rook zich beter kan verspreiden en de luchtkwaliteit verbetert.