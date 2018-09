Verjaag het Nexit-spook

Deze meerderheid maakte daarmee duidelijk dat ze geen geloof hecht aan de doemscenario’s van een vertrek, waarvoor het “blijven” kamp waarschuwde.

Volgens deze scenario’s zou de Britse economie in een recessie terechtkomen, het pond zou fors aan waarde verliezen, bedrijven zouden het VK verlaten en de Britten minder welvarend worden.

Uit de eerste analyse van de uitslag blijkt dat bij veel “Leave kiezers” de migratie-problematiek de doorslag heeft gegeven, maar ook de afkeer van Brussel en de emotie van ‘vrijheid’.

Met Brexit willen ze het mogelijk maken dat het VK, niet gehinderd door EU-regelgeving, de grenzen kan sluiten voor migranten. De analyse laat ook zien dat de kiezerspopulatie van het “Leave”-kamp en het “Remain”-kamp” sterk van elkaar verschilt. “Leave” wordt gedomineerd door lager opgeleiden en ouderen die terugverlangen naar het verleden toen naar hun idee het VK een onafhankelijke wereldmacht was.

Ook kiezers op het platteland wonen, hebben in meerderheid voor het vertrek uit de EU gekozen. Bovendien maakte in de media “Leave’’-kiezers duidelijk dat ze de elite en gevestigde orde een lesje wilde leren.

Snel afscheid

Nu de Britten voor een vertrek hebben gekozen, is zoals we in onze vorige column schreven, er maar één oplossing mogelijk. De 27 EU-landen moeten zo snel mogelijk afscheid van de Britten nemen en onmiddellijke aan de slag gaan met een ingrijpende hervorming van de EU: meer nationaal en minder Brussel.

Een snel vertrek van het VK is nodig om de schade aan de EU-economie zoveel mogelijk te beperken. Daarom moet de EU de Britten niet de kans geven om de onderhandelingen over de boedelscheiding zolang mogelijk te rekken.

Geschrokken door de ineenstorting van het Britse pond, de laagste koers in dertig jaar, zijn ze nu al begonnen met tijdrekken. Pas in oktober, onder aanvoering van een nieuwe premier, waarschijnlijk Boris Johnson, zal het Brexitkamp met de EU gaan praten over de uittreding.

Voor de Europese economie levert dit besluit grote schade op. Daarom mogen de EU-leiders deze vertragingstactiek van de Britten niet accepteren. Bovendien moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de mogelijkheid van een nieuw gunstig handelsverdrag tussen het VK en de EU dat Boris Johnson aan “Leave” heeft beloofd.

Brussel moet het VK nu al laten weten dat de EU daaraan op dit moment geen behoefte heeft. Ook dat schept duidelijkheid en neemt valse verwachtingen weg. Als het VK officieel is uitgetreden, kan de mogelijkheid van een verdrag opnieuw worden bezien en dat zal voor de Britten zeker veel minder gunstig zijn dan de regeling die voor EU-landen geldt.

Schade beperken

Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) lijdt Brexit voor onze economie tot een schadepost van 10 miljard euro. Het kabinet Rutte 2 doet er daarom goed aan snel met het bedrijfsleven om de tafel te gaan zitten om mogelijke maatrelen te verkennen waarmee deze kostenpost kan worden beperkt.

Tegelijk kan dan ook worden bezien welke kansen Brexit biedt om handelsposities van het VK binnen de EU over te nemen en bedrijven die het VK verlaten welkom te heten. Ook moet Nederland er rekening mee houden dat het VK buiten de EU niet meer is gebonden aan knellende Brusselse voorschriften op het terrein van belastingen en de arbeidsmarkt.

Daardoor zal de nu al felle fiscale concurrentie tussen ons land en het VK zeker gaan toenemen, waarbij de Britten de beste papieren lijken te hebben.

Binnen de EU wordt, mede gezien de uitslag van het zogenaamde Oekraïne referendum, met enige bezorgdheid gekeken naar een mogelijke Nexit. Geert Wilders heeft direct na de Brexit-uitslag al een Nexit-referendum aangekondigd en gaat daarvan een verkiezingsthema maken voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Op basis van onze huidige wetgeving is zo’n referendum niet mogelijk. Bovendien is er geen parlementaire meerderheid om dit wettelijk mogelijk te maken, maar daardoor moeten andere partijen die voorstander van de EU zijn zich niet in slaap laten sussen. Nexit staat nu op de politieke agenda.

Verjagen van het Nexit-spook

Het Britse referendum heeft geleerd dat het schetsen van doemscenario’s geen goede aanpak is om Nexit-aanhangers van hun ongelijk overtuigen. Tijdens de Brexitcampagne werden harde feiten en cijfers over de negatieve gevolgen van “Leave” door het Brexitkamp genegeerd en simpel afgedaan als bangmakerij en EU-propaganda.

Het Nexit-spook kan alleen worden bestreden met duidelijke hervormingen binnen de EU die leiden tot veel minder Brussel. Daarnaast moeten de voorstanders van de EU veel beter uitleggen waarom Nederland als handelsland lid van de EU moet blijven en buiten de EU niet alleen deze positie zal verliezen, maar ook bedrijven die voor onze banen zorgen.

Ook moet Nexit-voorstanders worden gevraagd om uit te leggen hoe en met welke maatregelen ze de huidige welvaart in Nederland na een Nexit willen verbeteren. Daarbij kan worden gerefereerd aan de uitspraak van Wilders waarin hij erkent dat de Nederlandse economie bij een Nexit de eerste jaren forse klappen zal oplopen, maar dat volgens hem onze economie daarna beter zal gaan draaien dan vóór de Nexit.

Gewaagd

Omdat we daarvoor bedrijven nodig hebben is dit een gewaagde voorspelling. Wilders heeft zijn hele werkzame leven onder de vlag van de overheid en politiek gewerkt en het bedrijfsleven kent hij alleen uit de krant en hij laat niet na daarop af te geven. Bovendien wordt hij daar vanwege zijn politieke optredens als schadelijk voor het ondernemingsklimaat gezien.

Zelfs geharde Nexit-aanhangers moet dit te denken geven, vooral ook omdat Wilders met deze mooi weer voorspelling helemaal alleen staat. Op vrijdag 24 juni 2016 zijn de aanhangers van Nexit hun campagne begonnen.

Tegenstanders van Nexit moeten niet de fout van de “Remain”-campagne maken door te laat te beginnen: ze dachten dat is nog niet nodig.

Partijen die hun verkiezingsprogramma pro een (hervormde) EU zijn, moeten dat nu al gaan uitdragen.