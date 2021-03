Albatros die op haar 70e moeder werd, doet het een paar jaar later gewoon nog een keer

De laysanalbatros, niet zo groot als haar bekendere neef de grote albatros, is daarmee veel ouder dan de meeste van haar soortgenoten. Gemiddeld wordt een laysanalbatros niet ouder dan een jaar of vijftig. Met een maximale spanwijdte van tegen de twee meter zijn ze iets groter dan bijvoorbeeld een zilvermeeuw.

Wisdom zou inmiddels al ruim dertig jongen hebben grootgebracht. De laatste kuikens zijn van haar vaste partner sinds 2010, Akeakamai. Biologen zijn ervan overtuigd dat Wisdom voor Akeakamai andere partners moet hebben gehad. Biologe dr. Beth Flint: „Hoewel albatrossen in principe monogaam zijn, kunnen ze wel andere partners vinden als er noodzaak daartoe is. Wisdom heeft waarschijnlijk haar eerdere partner ruim overleefd.” Wisdom overleefde ook de bioloog die haar voor het eerst ringde: Chandler Robbins, gaf Wisdom in 1956 een ring, maar overleed zelf in 2017.

Ⓒ AP

De vogel is enorm populair in het noordelijk deel van de Stille Oceaan, waar zij woont op het eiland Midway. Wisdom, die haar naam overigens pas kreeg in 2002 toen zij opnieuw werd ’ontdekt’, staat symbool voor de bedreigingen die zij het hoofd heeft moeten bieden. Haar leefomgeving wordt (onder meer door de mens) steeds meer beperkt en zij overleefde tientallen stormen en tsunami’s en hield zich staande in een veranderend klimaat. Zij inspireert daarmee mensen om na te denken over natuur en natuurbehoud, zo zeggen de lokale biologen.

De laysanalbatros is overigens geen bedreigde diersoort, maar heeft wel te lijden onder de veranderende omstandigheden.