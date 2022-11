Junta Myanmar laat duizenden gevangenen vrij, waaronder buitenlanders

Junta-woordvoerder Zaw Min Tun vertelde de Voice of Myanmar en Yangon Media Group donderdag dat Sean Turnell, Toru Kubota en Vicky Bowman, evenals een onbekende Amerikaan, waren vrijgelaten.

Onder degenen die amnestie krijgen, zijn politieke gevangenen die sinds de staatsgreep vorig jaar werden gearresteerd wegens opruiing. De laatste ronde van gratie was tijdens het traditionele nieuwjaar in april en sloot politieke gevangenen uit.

Vicky Bowman werd eind augustus gearresteerd samen met haar echtgenoot Ko Htein Lin, een bekende kunstenaar en voormalig politiek gevangene. Zij kregen een jaar cel voor het schenden van de immigratiewetten. Het tweetal had de autoriteiten niet laten weten dat ze van hun geregistreerde adres in Yangon tijdelijk naar een huis in de oostelijke staat Shan gingen.

Staatsgeheimen

De Australische econoom Sean Turnell, voormalig beleidsadviseur van de afgezette Suu Kyi, werd in september veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens het overtreden van de wet op staatsgeheimen die stamt uit de tijd dat Myanmar, destijds Birma genaamd, een Britse kolonie was.

Een militair tribunaal veroordeelde de Japanse filmmaker en videojournalist Toru Kubota begin oktober tot zeven jaar gevangenisstraf voor het overtreden van de wet op elektronische communicatie en drie jaar voor opruiing.

Chaos

Myanmar verkeert in chaos sinds generaal Min Aung Hlaing in februari vorig jaar de gekozen regering van burgerlijk leider Aung San Suu Kyi omver wierp. Afgezette parlementariërs richtten na de coup een parallelle regering op, de Regering van Nationale Eenheid (NUG).

Myanmarezen voeren onophoudelijk vreedzaam protest en stakingen tegen de staatsgreep. De junta treedt hard op tegen tegenstanders van de coup. Als reactie daarop hebben burgers gewapende verzetsgroepen opgericht. Maar ondanks de brute onderdrukking is het militaire regime er niet in geslaagd om de controle over het land te krijgen.

Onder degenen die amnestie krijgen, zijn politieke gevangenen die sinds de staatsgreep vorig jaar werden gearresteerd wegens opruiing. De laatste ronde van gratie was tijdens het traditionele nieuwjaar in april en sloot politieke gevangenen uit.

Maar de Assistance Association of Political Prisoners-Birma (AAPP), een lokale belangenbehartigingsgroep voor de rechten van gevangenen, meldt dat van de 6.000 vrijgelaten gedetineerden slechts tientallen politieke gevangenen zijn.

De AAPP zegt dat het militaire regime sinds de coup 16.232 mensen heeft gearresteerd en dat er nog ruim 13.000 mensen vastzitten. > Sinds de machtsovername zijn meer dan 2.465 mensen door de junta gedood. Maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk aanzienlijk hoger.

Meer dan 1,3 miljoen Myanmarezen zijn ontheemd. Zeker 28.000 huizen zijn verwoest en dorpen platgebrand.