Automobilist ramt voorgevels woningen

Van een van de woningen is de voorgevel zwaar beschadigd en de ruit gesneuveld. De bewoners zullen de nacht elders moeten doorbrengen, meldt het Eindhovens Dagblad.

De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was er geen alcohol in het spel. Voor zover bekend is er verder niemand gewond geraakt.