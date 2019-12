Analyse: Gebrek aan besef bij NPO dat het publiek geld is

Ⓒ ANP

Amsterdam - Onophoudelijk bedelde de publieke omroep de afgelopen jaren om meer geld in Den Haag. De tegenvallers bij de STER moesten toch zeker niet ten koste gaan van die oh zo belangrijke NPO? Dinsdag werd duidelijk hoe er in Hilversum met die honderden miljoenen wordt omgegaan. ‘Zuinig’ is niet het eerste woord dat het Rekenkamer-rapport over de doelmatigheid van de NPO-bestedingen oproept.