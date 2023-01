Oppassen: zondag code geel in noordwesten en noorden

In deze delen van het land zijn zware windstoten mogelijk tot zo’n 80 km/uur aan zee en op het IJsselmeer tot ongeveer 90 km/uur. De wind komt uit zuidwestelijke richting. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden, zo waarschuwt het KNMI. In de tweede helft van de middag neemt de wind in kracht af.

Zaterdag begint met vooral langdurige regen. Zijn er in de ochtend voornamelijk buien in het zuidwesten, in de middag is overal een paraplu nodig. Er valt zo’n 10-25 mm neerslag. Bovendien neemt dan al de wind toe naar matig tot vrij krachtig, aan zee en boven het IJsselmeer naar krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7, zo laat het KNMI weten. Pas in de avond klaart het iets op en wordt het, met uitzondering van Zuid-Limburg, overal droog. De wind blijft wel nog matig tot vrij krachtig.

Meteorologische winter

De meteorologische winter, die 1 december van start ging, verloopt tot nu toe zeer zacht en kletsnat. Dat meldt Weer.nl, nu die meteorologische winter zaterdag op de helft zit. De gemiddelde temperatuur is in De Bilt op 5,5 graden uitgekomen, tegen 4,0 graden normaal.

Met landelijk gemiddeld ongeveer 165 mm neerslag tegen 119 normaal was het erg nat. De zon scheen precies de normale hoeveelheid van 88 uren.

Het winterklimaat in Nederland verandert snel: het wordt minder somber, maar ook een stuk natter en veel zachter, stelt Weer.nl. Een winter als deze was in de vorige eeuw heel uitzonderlijk.