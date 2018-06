Koning onthult monument

Voor andere gevallenen waren er al monumenten in het parlement, maar voor deze groep nog niet. Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib vertelde hoe de Kamerleden staan tegenover de keuze om militairen uit te zenden: ,,We beseffen dat we veel van hen vragen. Iedereen laat een man of vrouw, kinderen, familie of vrienden achter. Gelukkig komen velen van hen weer thuis'', aldus Arib.

,,Wat ze hebben gezien en meegemaakt - vaak donkere herinneringen - dragen ze voor altijd met zich mee, maar ze zijn thuis. Verdrietig genoeg heeft niet iedereen dat geluk. Er is altijd het risico dat het mis gaat, dat het afscheid voor altijd is. Het zijn grote offers die militairen brengen, en dat vereist bevlogenheid, betrokkenheid en moed. Niet alleen van henzelf, maar ook van hun direct omgeving'', vervolgde ze.