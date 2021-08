Premium Het beste van De Telegraaf

Bijna betaald voor niet-bestaande woonruimte Een schitterend (nep)appartement voor maar 640 euro per maand: ’Godzijdank is ze er niet ingetrapt’

De nepadvertentie die rondging op Facebook. Ⓒ Facebook

ALKMAAR - Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: een appartement van 80 vierkante meter in de Alkmaarse Schelphoek. Strak modern afgewerkt, een volledig uitgeruste keuken; je kunt er zo in. En dat voor slechts 640 euro per maand. Het ís ook te mooi om waar te zijn, zo bleek. ,,Mensen zijn wanhopig op zoek, in paniek bijna, en denken op een buitenkansje te zijn gestuit.”