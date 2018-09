Man van Marianne heeft PTSS: 'Niemand begreep het'

"Op mijn zestiende leerde ik mijn man kennen en wisten we gelijk dat het goed zat. Hij werd beroepsmilitair, we zijn getrouwd en kregen drie kinderen. In die tijd dacht ik niet na over wat er zou kunnen gebeuren. Met PTSS waren we helemaal niet bezig."

"In 1994 werd hij uitgezonden naar Bosnië. De dag dat hij terugkwam, voelde ik meteen dat er iets aan de hand was. Iets klopte er niet, maar ik kon mijn vinger er niet goed op leggen. Hij was niet meer de man die ik heb uitgezwaaid." Lees verder op VROUW.nl.