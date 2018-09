Juncker: „Niet wachten met gesprekken Brexit”

,,De Britten hebben gisteren besloten de Europese Unie te willen verlaten, dan heeft het geen enkele zin tot oktober te wachten om erover te gaan praten", zei Juncker in een interview met de Duitse televisiezender ARD. ,,Ik zou graag meteen beginnen", aldus de EC-voorzitter.

De Europese Unie zal zich volgens de Luxemburgse politicus redelijk opstellen tijdens de komende onderhandelingen over het uiteen gaan van de partijen. ,,Het is geen scheiding in der minne, maar het was toch al geen echt liefdevolle relatie."