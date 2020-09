Effect mondkapjesplicht op bezoekers Albert Cuyp-markt niet gemeten

De twee steden voerden de mondkapjesplicht in van 5 tot 31 augustus in een aantal drukke gebieden, waaronder het Wallengebied en de Kalverstraat in Amsterdam en de Meent en de Lijnbaan in Rotterdam. De veiligheidsregio’s kwamen hiermee omdat het door de drukte op deze plekken niet lukte 1,5 meter afstand te houden.

Veel ondernemers hadden bezwaar tegen de plicht, omdat consumenten in onderzoeken aangaven minder te zullen gaan shoppen. De onderzoekers stellen echter dat er „geen relatie is gevonden tussen de invoering van de mondkapjesplicht en de drukte in de mondkapjeszones. Dit suggereert dat een mondkapjesplicht in specifieke gebieden niet aantoonbaar bijdraagt aan het beperken van drukte.”

Geen gegevens Albert Cuyp

Veel ondernemers hadden bezwaar tegen de plicht, omdat consumenten in onderzoeken aangaven minder te zullen gaan shoppen. Amsterdamse marktkooplieden spanden vorige maand een rechtszaak aan om te bereiken dat de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt vroegtijdig werd ingetrokken, omdat zij minder bezoekers zagen komen. Ondernemers spraken van omzetverliezen tot tachtig procent. Omdat er geen camerabeelden beschikbaar waren van voor de invoering van de mondkapjesplicht, kunnen de onderzoekers echter niet oordelen wat het effect op de drukte was van het invoeren van de mondkapjes op deze markt. „Feitelijk ontbrak de 0-meting, waardoor er geen vergelijking mogelijk was.”

Vaker aan gezicht

Overigens blijkt uit de evaluatie dat door het dragen van een mondkapje mensen geen risicovoller gedrag vertoonden dan anders als het gaat om 1,5 meter afstand houden. „Het dragen van een mondkapje zorgt of voorkomt dus niet dat de anderhalvemeter-regel wordt overtreden”, staat in het onderzoek.

Wel zitten mensen, wanneer een mondkapje verplicht moet wordt gedragen, vaker met (niet-gedesinfecteerde) handen aan het gezicht. Mogelijke effecten op gezondheid of verspreiding van het virus zijn echter niet onderzocht.

Overtredingen vooral bij drukte

Het overtreden van de anderhalvemeter-regel is volgens de onderzoekers „significant gerelateerd aan drukte op straat op het moment dat de overtreding plaatsvond.” Hoe drukker, hoe vaker mensen de anderhalvemeter-regel overtreden. „We zien ongeveer 20% meer overtredingen als het druk is vergeleken met als het minder druk is op straat. Dit verband was even sterk in gebieden met en zonder mondkapjesplicht.”

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en burgemeester van Amsterdam Femke Halsema noemen de uitkomsten van het onderzoek evenwel „bemoedigend.” De burgemeesters overwegen op dit moment niet opnieuw een mondkapjesplicht in te stellen. Aboutaleb en Halsema beschouwen het mondkapje wel als „een aanvullend nuttig instrument” dat, indien de omstandigheden erom vragen, kan worden ingezet.