’Mondkapjesplicht leidde niet tot minder bezoekers’

De twee steden voerden de mondkapjesplicht in van 5 tot 31 augustus in een aantal drukke gebieden, waaronder het Wallengebied en de Kalverstraat in Amsterdam en de Meent en de Lijnbaan in Rotterdam. De veiligheidsregio’s kwamen hiermee omdat het door de drukte op deze plekken niet lukte 1,5 meter afstand te houden.

Veel ondernemers hadden bezwaar tegen de plicht, omdat consumenten in onderzoeken aangaven minder te zullen gaan shoppen. Amsterdamse ondernemers spanden vorige maand een kort geding aan om te bereiken dat de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt vroegtijdig werd ingetrokken, omdat zij minder bezoekers zagen komen. Uit de evaluatie blijkt nu dus dat dit niet het geval was.

Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat door het dragen van een mondkapje mensen geen risicovoller gedrag vertoonden dan anders als het gaat om 1,5 meter afstand houden. Mogelijke effecten op gezondheid of verspreiding van het virus zijn niet onderzocht.