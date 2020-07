Agent Hawaï liet dakloze toilet likken en krijgt nu ’verdiende loon’

De dakloze kon zichzelf niet verdedigen, oordeelde de jury. „U heeft zijn enige bezit van hem afgenomen: zijn waardigheid”, aldus rechter Leslie Kobayashi.

Het incident gebeurde in 2018. Agent John Rabago en zijn compagnon rukten uit voor een melding. Het tweetal trof in hoofdstad Honolulu een dakloze in een toilet aan. Rabago dreigde op enig moment om zijn hoofd in het toilet te stoppen als hij het niet aflikte, hield zijn schouder vast, en stond op zijn been om hem geknield te houden. Daarna likte de dakloze het toilet.

Later vertelde Rabago zijn compagnon om de sms’jes die ze hadden uitgewisseld hierover, te verwijderen. De rechter was witheet. „Ik ben hier om u te veroordelen voor het ergste wat u in uw leven heeft gedaan.”

Agent Rabago heeft uiteindelijk bekend, nadat hij eerder het incident weglachtte en ontkende.

Advocaat van het slachtoffer: hij is blij

„Hoe is het om dakloos te zijn, niet te weten wanneer je een nieuwe maaltijd kunt krijgen, en dan gedwongen wordt om een urinoir te ... te likken, door een agent in dienst. Er is slechts een woord wat in me opkomt: wanhoop”, verwoordde aanklager Tom Brady volgens persbureau AP.

De agent heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan de familie. „Twee jaar geleden maakte ik een beslissing waar ik niet trots op ben. Mijn acties hebben het leven van ieder van ons veranderd.” De advocaat van de dakloze laat weten verheugd te zijn. „Hij is blij verrast dat de rechtbank een passende straf uitspreekt”, aldus advocaat Myles Breiner. „Dat had hij niet verwacht.”

Tweede verdachte

De tweede politieagent die bij het incident aanwezig was, Reginald Ramones, is eveneens uit zijn ambt gezet. Hij moet volgende week voorkomen en kan een lagere straf verwachten voor het zien van de gebeurtenis en erover zwijgen.