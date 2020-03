Gommers: ’80 procent van de coronapatiënten heeft overgewicht’

Wat de oorzaak daarvan is, is nog niet duidelijk. „Vanuit China hoorden we ook dat patiënten een hoge bloeddruk en suikerziekte hadden, dat hoort ook bij overgewicht. Overgewicht geeft ook een zware borstkas en daardoor kun je minder goed ademen, dat kan een bijdrage zijn”, aldus Gommers.

Peter van der Voort, hoofd Intensive Care van het UMCG, herkent zich in het verhaal van Gommers. „Dan zijn daar achttien patiënten bij ons, de helft ligt op zijn buik, de andere helft op zijn rug. Ze zien er allemaal een beetje hetzelfde uit qua postuur. Bijna alle patiënten die beademingsbehoeftigd worden, hebben overgewicht.”

Ook voor Van der Voort is het nog gissen naar het verband tussen overgewicht en corona. „Maar het valt wel heel duidelijk op.”