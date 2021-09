Ministeries: MIVD waarschuwde voor situatie Afghanistan, werd toch verrast

De militaire inlichtingendienst schreef in december in een stuk dat de kans toenam dat de Afghaanse regering vroeg of laat zou vallen. „Het scenario van uitstel van executie”, staat in de Kamerbrief. De kans dat de Taliban het voor het zeggen zouden krijgen, groeide. Mede doordat de Amerikanen hadden aangekondigd zich terug te trekken, nam de onzekerheid over de houdbaarheid van de regering in Kabul toe.