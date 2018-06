De voorzitter van de Europese Commissie Juncker is dan weliswaar door het Europese Parlement gekozen, maar evenals vroeger in de DDR mocht men kiezen uit één kandidaat, zodat het een schijnvertoning was en een treffend voorbeeld van de enorme hoogmoed waarmede de EU een loopje neemt met haar burgers die wèl goed genoeg zijn via hun belastingbetalingen het grote bureaucratische apparaat in Straatburg en Brussel te financieren. Geen wonder dus dat de Britse bevolking stemde voor het verlaten van deze EU, want hoogmoed komt voor de val.

Roelof Keijser, Amsterdam