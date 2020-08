193 passagiers en medewerkers TUI-vlucht in quarantaine na 16 coronagevallen

Zeven van hen zouden toen ze in het vliegtuig zaten het virus al bij zich hebben gedragen.

Stephanie Whitfield, die met haar man aan boord was van de vlucht is niet verbaasd. Ze hadden zelf al besloten om in quarantaine te gaan. „De vlucht was een debacle. Heel veel mensen droegen hun mondmasker niet en liepen door het gangpad om met anderen te praten. (...) Het vliegtuig was vol met covidioten en een incompetente crew die het allemaal totaal niet interesseerde.”

Whitfield en haar man hebben zich laten testen omdat ze lichte symptomen vertonen. „We hopen dat het een verkoudheid is, maar we hebben een hoestje, een zere keel en hoofdpijn. Ik ben ontzettend boos.”

Een andere passagier, Lee Evans, bevestigt de chaos aan boord. „Er waren mensen die van stoel ruilden. Er was niet echt toezicht op wat de passagiers deden aan boord.” Zijn gezin en hij waren naar eigen zeggen in shock toen ze een mail ontvingen waarin stond dat hen wordt aangeraden in quarantaine te gaan. „Iemand moet ter verantwoording worden geroepen.”

Een woordvoerder van TUI laat aan de BBC weten dat alle passagiers zich hielden aan de Covid-protocollen, inclusief het dragen van mondkapjes. Verder benadrukt hij dat de vliegtuigen goed worden schoongemaakt en dat het welzijn van de bemanning en de passagiers de hoogste prioriteit heeft.