LIVE Digistalker hoort vonnis: verdacht van stalken en stelen van identiteit van 16 personen

De slachtoffers van M. waren jonge vrouwelijke medewerksters van de forensisch psychiatrische kliniek (FPK) in Assen en de Woenselse Poort in Eindhoven. Notabene vrouwen die hem wilden helpen nadat hij al drie keer eerder was veroordeeld voor soortgelijke feiten. In 2016 maakte Matthieu M. tien slachtoffers. In 2018 werd hij veroordeeld voor het hacken van social media-accounts van Bekende Nederlanders. En in 2020 kreeg hij vier maanden voorwaardelijk voor computervredebreuk.