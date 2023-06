Premium Het beste van De Telegraaf

’Onverbeterlijke’ digistalker (40) veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging

Door Saskia Belleman

Advocaat Pascal Lodder met cliënt Matthieu M. en de advocaat van een aantal slachtoffers. Ⓒ Petra Urban

UTRECHT - De 40-jarige Matthieu M. uit Houten is woensdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging voor het langdurig belagen van vrouwelijke medewerksters van forensisch psychiatrische klinieken in Assen en Eindhoven. „Hij veranderde hun leven in een nachtmerrie”, aldus de rechtbank.