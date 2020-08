Regering Victoria stelt strengere lockdown in voor Melbourne

De circa vijf miljoen inwoners van Melbourne mogen nu alleen naar buiten voor essentiële taken zoals de boodschappen, zorg en om naar hun werk te gaan. Onder de nieuwe maatregelen moeten ze volgens Australische media vanaf woensdag binnen vijf kilometer van hun huis blijven en mag slechts één persoon per huishouden de boodschappen doen. De beperkingen blijven minstens zes weken van kracht.

Het aantal nieuwe infecties steeg de afgelopen dagen in Melbourne, ondanks de eerder ingestelde lockdownmaatregelen. Vorige week werden recordaantallen nieuwe besmettingen gemeld. Zondag kwamen er volgens ABC News 650 gevallen bij, ten opzichte van 397 op zaterdag.

Ook in de rest van Victoria worden de coronamaatregelen deze week naar verwachting aangescherpt, maar op minder stringente wijze dan in Melbourne. Sinds zondag is in de hele staat een mondkapjesplicht van kracht.