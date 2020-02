Mogelijk explosief gevonden bij pand in Diemen

De omgeving van het Diemerplein is afgezet. Ⓒ Google Streetview

DIEMEN - Bij een pand in Diemen ligt vermoedelijk een explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt ter plaatse, meldt de politie. Uit voorzorg is de omgeving van het Diemerplein afgezet. Volgens Het Parool is de vondst gedaan in een gebouw waar een wokrestaurant zit.