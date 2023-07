Medewerker Tomorrowland overleden door drugsgebruik

Het gaat om een 26-jarige man uit Mechelen. Hij overleed op de crewcamping. Volgens de organisatie van het festival waren de hulpdiensten snel ter plaatse, maar het slachtoffer kon niet meer geholpen worden. Naar verdere details rond het incident wordt nog onderzoek gedaan.

De organisatie liet weten mee te leven met de familie en vrienden. De woordvoerder benadrukte tegenover de VRT dat het festival een zerotolerancebeleid hanteert betreffende drugsgebruik. „We zitten hier met 15.000 mensen crew, dus we kunnen niet uitsluiten dat hier toch drugs worden genomen, gekocht en verhandeld. De politie doet in elk geval haar uiterste best zo goed mogelijk te controleren.”

Tomorrowland is een van de grootste dancefestivals ter wereld. Het festijn in de Belgische plaats Boom begon vrijdag en duurt twee weekenden, de laatste dag is op 30 juli.