’Abramovitsj klopt bij vrienden aan voor geld’

Volgens de Amerikaanse krant zou Abramovitsj aan elk van zijn bekende vrienden een lening van zo’n 1 miljoen dollar vragen. Volgens de New York Post is zijn omgeving echter terughoudend met het verstrekken van geld, ondanks dat Abramovitsj zich onlangs leek in de spannen voor vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in de Turkse stad Istanboel.

„Hij heeft contact gezocht met mensen in Hollywood en ook de vermogende Rotschild-familie”, aldus een bron tegen de New York Post. Volgens de bron zouden veel potentiële gevers echter terughoudend zijn, omdat ze niet weten of er sancties volgen wanneer ze Abramovitsj steunen. De Rotschild-familie wilde volgens de krant niet reageren.

Eclipse, het superjacht dat aan Abramovitsj gelinkt wordt in Marmaris, Turkije. (archiefbeeld) Ⓒ REUTERS

Na het begin van de oorlog in Oekraïne hebben Westerse landen sancties opgelegd aan invloedrijke personen rond de Russische leider Poetin. Daardoor kan Abramovitsj niet meer bij zijn tegoeden in onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Europa.

De 55-jarige Abramovitsj zou door Oekraïne bij de onderhandelingen zijn gehaald omdat hij een rechtstreeks lijntje heeft met Poetin.