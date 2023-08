Verdachte in zaak-Tadic wil andere rechters

Mohammed F. (20) zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) met een handlanger geprobeerd hebben om Tadic, die tegenwoordig voetbalt bij het Turkse Fenerbahçe, in juli vorig jaar van zijn dure horloge te beroven dan wel hem af te persen. De voetballer werd in Amsterdam-Zuid klemgereden na in de buurt van zijn huis te zijn opgewacht. De poging tot beroving mislukte omdat Tadic wist te ontkomen door een hotel in te rennen nadat hij een klap had uitgedeeld.

Bij de behandeling van de strafzaak tegen F. op 2 augustus wraakte de advocaat de rechters. Voor een zogenoemde wrakingskamer van de rechtbank in Amsterdam motiveerde de raadsman donderdagmiddag zijn verzoek.

Tekst gaat verder onder de video. Video: misdaadverslaggever John van den Heuvel sprak vorig jaar augustus over de zaak.

Harde beschuldiging

Hendriksen onderbouwde zijn harde beschuldiging door te verwijzen naar allerlei correspondentie voorafgaand aan de rechtszaak. Dat de rechter en de officier elkaar daarbij tutoyeerden zou al suggereren dat de rechtbank te innig zou zijn met het OM: „Het spreekt voor zich dat ik Claartje tijdens rechtszittingen enkel nog als Claartje zal aanspreken, als u mijn wrakingsverzoek afwijst.” Tijdens het hele betoog sprak Hendriksen consequent over Claartje in plaats van over de voorzitter van de rechtbank.

Bekijk ook: Eerder al mannen met helm aan deur bij Tadic

Vooral uit het feit dat rechter Berkhout wél aan het OM maar niet aan de verdediging had gevraagd welke beelden tijdens de zitting bekeken zouden moeten worden, zou volgens Hendriksen de vooringenomenheid blijken: „Het waarom is nogal duidelijk.”

Lunchen

Hendriksen klaagde over de in zijn ogen sowieso te innige band tussen rechters en het OM. „Waar lunchen rechters en officieren? In de regel in een gemeenschappelijke kantine waar advocaten geen toegang toe hebben. Waarom niet? Omdat in deze kantines - zeker weten - over zaken wordt gesproken. Vooringenomenheid is ondertussen onderdeel van het dna van de rechterlijke macht, zonder dat rechters dit door lijken te hebben. Dat op zich is al vrij zorgelijk.”

De wrakingskamer doet over 14 dagen uitspraak over het verzoek om de rechters te vervangen.