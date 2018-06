Grootaandeelhouder Porsche steunt bestuur VW

Veel kleinere aandeelhouders zijn tegen het bestuur, omdat ze vinden dat niet tijdig openheid van zaken is gegeven over de mogelijke financiële gevolgen van het emissieschandaal. Ook heerst er onvrede over de bonussen van de top. Maar met de steun van Porsche was er al genoeg steun voor de directie, want de houdstermaatschappij heeft meer dan de helft van het stemrecht bij Volkswagen.

Het was woensdag de eerste grote aandeelhoudersvergadering sinds de affaire in september vorig jaar aan het licht kwam bij Volkswagen. Daarbij bleek dat bij 11 miljoen auto's wereldwijd software was geïnstalleerd die de dieselauto's in testen schoner liet lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

President-commissaris Hans Dieter Pötsch en bestuursvoorzitter Matthias Müller boden hun excuses aan voor het schandaal. Volgens de bestuurders zal Volkswagen er alles aan doen om het vertrouwen in het grootste autoconcern van Europa terug te winnen. Het bedrijf is bezig met een intern onderzoek en er zijn tien werknemers geschorst of vertrokken vanwege de kwestie. Ook loopt er een extern onderzoek.

Pötsch gaf aan dat Volkswagen gelijk naar buiten is gekomen met informatie toen de beschuldigingen van dieselfraude bekend werden. Vanaf het begin is meegewerkt met alle autoriteiten in de zaak, aldus de voorzitter van de raad van toezicht.

De autofabrikant uit Wolfsburg heeft inmiddels al ruim 16 miljard euro vrijgemaakt voor boetes, rechtszaken en kosten voor het terugroepen van auto's.

De Duitse justitie is deze week een onderzoek begonnen naar voormalig Volkswagen-bestuursvoorzitter Martin Winterkorn en de huidige topman van het hoofdmerk Volkswagen, Herbert Diess. Zij worden verdacht van marktmanipulatie. Het onderzoek kan worden uitgebreid naar de gehele toenmalige top. Pötsch was destijds financieel directeur en Müller gaf eerder leiding aan dochterbedrijf Porsche.