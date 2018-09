Draagvlak voor eigen ’scholingsbeurs’

Eppo Bruins (Christenunie) Ⓒ ANP

DEN HAAG - In de Tweede Kamer is wel animo voor het plan van Eppo Bruins van de ChristenUnie om iedere Nederlander een persoonlijke ‘scholingsbeurs’ te geven en daarmee recht op evenveel jaren door de overheid meebetaald onderwijs. Nu betaalt het Rijk volgens hem zo’n tien jaar mee aan het onderwijs voor iemand die naar de universiteit gaat en zes jaar voor iemand die een beroepsopleiding doet. Bruins wil dat mensen die jong korter leren dan anderen, later in hun leven 'jaren' uit de beurs kunnen gebruiken om zich om- of bij te scholen.