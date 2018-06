Kind gewond bij ongeval trekker

Wat er precies is gebeurd, kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. Verdere details onbreken nog. Het ongeval gebeurde rond kwart voor vijf op het terrein van een manage. "Het kind is onderweg naar het ziekenhuis’’, aldus een zegsman. In het weiland bij de manege landde een traumahelikopter.

