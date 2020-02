Haast geboden voor akkoord over Idlib

De stad Idlib wordt vanuit de lucht bestookt door de Syrische en de Russische luchtmacht. Ⓒ Foto AFP

TEL AVIV - Het bloedige slotakkoord van de Syrische burgeroorlog wordt uitgevochten in wat in feite een groot vluchtelingenkamp is. Drie miljoen burgers zitten in Idlib als ratten in de val, terwijl zij het Syrische leger, gesteund door de Russische luchtmacht, zien oprukken.