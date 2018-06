Parijs staat toch weer betoging toe

Het wordt een veel kortere route voor de mars dan die op 14 juni, toen de protestmars door vandalen en relschoppers volkomen uit de hand liep. De betogers gaan niet meer van de Place de la Bastille naar de Place de la Nation, maar maken een rondje rond langs een kanaal ten zuiden van het Bastilleplein.

Er was woensdag verwarring over de betoging, want de politiechef zei die niet meer toe te staan. Volgens hem kon er alleen nog toestemming gegeven worden voor een demonstratie op één plek en niet meer voor optochten. De baas van de radicale vakbond CGT, Philippe Martinez, reageerde boos met de stelling dat de protestmars van donderdag al was goedgekeurd door Cazeneuve. Hij heeft naar eigen zeggen ook al toestemming van het ministerie voor een grote betoging op 28 juni.