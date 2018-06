Falend ministerie

In een schokkend rapport over de dood van twee militairen in Mali haalt de Onderzoeksraad voor Veiligheid keihard uit naar het ministerie van Defensie. Het belang van het personeel was ondergeschikt aan de politieke wens om mee te doen aan de missie, met als gevolg dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor uitgezonden militairen.

De aanschaf van mortiergranaten verliep buitengewoon amateuristisch. Defensie deed feitelijk een blinde aankoop, aldus de Onderzoeksraad. Daardoor ontbrak noodzakelijke kennis over werking, kwaliteit en veiligheid van de mortiergranaten met uiteindelijk fatale gevolgen voor korporaal Kevin Roggeveld (24) en sergeant Henry Hoving (29).

Verantwoordelijk VVD-minister Hennis vindt niet dat zij moet aftreden. „Liever treed ik op om herhaling te voorkomen.” Een vreemde bewering nu dit het derde rapport in drie jaar tijd is over tekortkomingen bij Defensie. Met eerdere rapporten is blijkbaar niets gedaan, want, zo stelt de Onderzoeksraad vast, „de voortdurende bereidheid om van incidenten te leren, blijft achterwege.”

Hennis liet ook nog het volgende weten: „De veiligheid en gezondheid van onze militairen staan bij iedereen voorop.” In het rapport is juist aangetoond dat dit niet het geval is. Een belachelijke verklaring dus van deze minister, die nog het nodige heeft uit te leggen.