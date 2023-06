Man gedood na ’ongebruikelijke aanval’ door beer in Arizona

Het slachtoffer was bezig met het bouwen van een hut in het gebied, zeiden de autoriteiten. Hij zat in een stoel op zijn kampeerplek toen een beer hem aanviel. De beer sleepte hem ongeveer 75 meter mee en begon hem volgens de sheriff „op te eten.”

Toen buren de man om hulp hoorden roepen, snelden ze toe en probeerden ze de beer weg te jagen door te schreeuwen en te toeteren. Een buurman pakte uiteindelijk een geweer en schoot de beer dood, maar toen was de man al overleden.

Roofzuchtig karakter

Het dier in kwestie was een volwassen zwarte beer die gezond leek en geen duidelijke tekenen van ziekte vertoonde, zei Darren Tucker van het ministerie dat in Arizona over wilde dieren en vis gaat. „Deze aanval lijkt een roofzuchtig karakter te hebben”, zei Tucker. „Deze situatie is zeer ongebruikelijk, niet de norm.” Berenaanvallen draaien vaak om voedsel, zei Tucker, maar daarvan was volgens hem nu geen sprake.

Het incident van vrijdag is sinds het einde van de jaren tachtig de vijftiende gerapporteerde aanval van een beer in Arizona, waar alleen zwarte beren leven. Het was pas de tweede keer dat een beer daarbij een mens doodde.