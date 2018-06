Minder geld voor ’zetelrovers’ Tweede Kamer

Dat wil een werkgroep van de Tweede Kamer die zich over de zetelrovers boog. De groep presenteerde woensdag een reeks aanbevelingen. Zij moeten het afsplitsen ontmoedigen.

Voor de Kamerleden in een groep blijft alleen de individuele vergoeding over, niet die voor een fractie. Verder zou de spreektijd van groepen in de Kamer moeten worden gehalveerd in vergelijking met die van fracties van dezelfde grootte.

Kamerlid Henk Krol van 50PLUS, die in de werkgroep zat, was liever een stap verder gegaan. Het fundamentele probleem bij afsplitsingen blijft onaangeroerd, vindt hij. Wie op een kieslijst staat, vertegenwoordigt een partij. Wie het partijlidmaatschap verliest, moet ook de Kamerzetel verliezen, zo stelt Krol. Hij pleit voor een wijziging van de Grondwet.

In de Kamer zit nu een handvol afgescheiden leden, zoals Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Het duo vertrok in november 2014 de PvdA-fractie en richtte de politieke beweging DENK op.