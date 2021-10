Burgerpolitici opgepakt bij kennelijke couppoging in Soedan

Een aantal militairen is het hoofdkwartier van de nationale omroep in Omdurman op de westelijke oever van de Nijl binnengedrongen. Ze zouden er mensen hebben weggevoerd. Het internet en telefoonverkeer werken niet of nauwelijks. De militaire leider van de overgangsregering, generaal Abdel Fattah al-Burhan, heeft aangekondigd een toespraak te gaan houden. Hij is ook de baas van het leger.

Afgelopen maand was er al een poging tot staatsgreep die de twisten tussen de militairen en burgers in het bewind hebben verhevigd. Beruchte milities opgericht onder oud-leider Omar Hassan al-Bashir, regionale krijgsheren en de militairen die hun macht niet willen opgeven, lijken een poging te doen burgerpolitici uit te schakelen.

Vakbonden en de tweede partij van het land, de Umma, hebben inwoners van Khartoem meteen opgeroepen de straat op te gaan om de regering te verdedigen. Op beelden van de zender al-Arabiya is te zien dat mensen in de straten brandende barricades opwerpen.

Sinds het land in 1956 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië en Egypte zijn er meerdere militaire staatsgrepen geweest. De couppleger die in 1989 de macht greep, generaal al-Bashir, bleef bijna dertig jaar aan de macht. Hij werd in 2019 ten val gebracht tijdens massale protesten. Maar deze 'revolutie' bleef aangestuurd door militairen uit het regime van al-Bashir. De generaals en burgerpolitici die een democratische staatsvorm willen, proberen sindsdien samen te werken in een overgangsregering. Maar premier Hamduk en de topofficieren hadden steeds vaker ruzie, onder meer over de niet aflatende greep van de militaire elite op de economie van het land.